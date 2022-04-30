Така поведінка ще раз доводить, що на окупованій території панує беззаконня, зазначили в міськраді.

У Маріуполі та передмісті в будинки городян, які через бойові дії виїхали з окупованої території, вже заселяють невідомих людей. "Дозвіл" видає так звана селищна рада.

Про це в коментарі місцевому телеграм-пабліку MRPL.City розповіла мешканка маріупольського селища Старий Крим.

"Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23-го мікрорайону. Але сьогодні мені повідомили, що "селищна рада" дала "дозвіл" певним людям", – каже жінка.

У Маріупольській міській раді зауважують, що цей випадок не рідкісний. На додаток, поселяти у відібраному будинку окупанти можуть тих, кого ще вчора позбавили власного даху над головою. Причому, коли приїжджають власники за своїми речами, нові жителі можуть їх не віддати.

Окупанти перетворюють місто на гетто

Російські загарбники вже почали поширювати серед городян листівки про "правила" життя при "русском мире". Там зазначено, що на території міста діють ті ж правила, що і в так званій "Донецькій Народній Республіці".

Окрему увагу в листівці приділено правилам так званої "верифікації" – фільтрації місцевих жителів з метою виявлення"українських бойовиків". Без проходження цієї "процедури" маріупольці не можуть виїхати навіть в окупований Донецьк. Пересування в межах області також обмежують.

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