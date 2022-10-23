Це, ймовірно, робиться для того, щоб не дати місцевому підпіллю інформувати ЗСУ.

Російські окупанти демонтують у Херсоні телекомунікаційне обладнання та хочуть повністю ізолювати місто.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними херсонського підпілля, росіяни вже демонтували центральний вузол і на цьому не зупиняються.

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На думку джерел ЦНС, окупанти хочуть залишити місто без зв'язку, телевізійного та радіомовлення та створити в ньому повну інформаційну блокаду. Ймовірно, це робиться для того, щоб місцеве підпілля не могло обмінюватися інформацією з військовими під час контрнаступу ЗСУ.

Центр національного спротиву закликав мешканців міста за можливості залишити тимчасово окуповану територію та виїхати на підконтрольну Україні територію.

Ситуація у Херсонській області

Наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ. Сили оборони просунулися у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ і здачу значних територій Херсонської області українській армії.

На півдні нашої держави українські захисники активно знищують супротивника та його важливі об'єкти, техніку й озброєння.

22 жовтня стало відомо, що на півдні ЗСУ ліквідували 17 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град" та три склади з боєприпасами.

Згодом стало відомо, що російські окупанти готують тимчасово захоплений Херсон до вуличних боїв.

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