Для цього створили так звану "ГУК", діяльність якої курує колишній народний депутат.

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя продовжують викрадення українського зерна.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Загарбники намагаються поновити вивезення українського зерна. Для організації процесу було створено так звану "ГУК" (рос. – Государственная унитарная компания).

"Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого "Опозиційного блоку". Наразі – призначений окупантами "керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі", - повідомляє розвідка.

В ГУР додають, що для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти "націоналізували" (захопили) припортовий елеватор підприємства "Нова хортиця" у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства "Аскет Шиппінг" у порту Бердянськ, елеватори підприємств "Кернел", "Оптімус" та інших зернотрейдерів.

"ГУК" встановила закупівельні ціни на сільгосппродукцію:

пшениця фуражна – 6000,00 рос.руб.,

пшениця продовольча – 9000,00 рос.руб.,

ячмінь – 7000,00 рос.руб. за 1 тону.

Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тож вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховища. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або навіть на відкритих майданчиках.

За даними ГУР, перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна "ZHIBEK ZHOLY", яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

"З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без аграрного експорту з України десятки країн вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. Він закликав світ тиснути на Росію для зупинення агресії, наслідків якої зазнає не тільки Україна.

Напередодні стало відомо, що завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з’явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна.

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