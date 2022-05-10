Президент Зеленський закликав світ тиснути на росію для зупинення агресії, наслідків якої зазначає не тільки Україна.

Без аграрного експорту з України десятки країн вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців.

Він констатував, що звичайне життя в Одесі, пов‘язане з морем, заблоковане росією.

"І це удар далеко не тільки по Україні. Без нашого аграрного експорту десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольств. А з часом ситуація може відверто стати страшною. Політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи і голоду в країнах Африки і в країнах Азії. Це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно. Усі європейці, увесь вільний світ", - зазначив Зеленський.

За його словами, разом необхідно чинити тиск на росію, створити дієве примушування росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну.

"І, до речі, сьогодні – попри присутність президента Європейської Ради – російські військові знову нанесли ракетний удар по Одеській області. Ось таке справжнє ставлення Росії до Європи. І таким воно завжди було. Що б не говорили у Москві", - зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що зустрівся у Києві з генеральним секретарем Ради Європи пані Марією Пейчинович-Бурич.

"Обговорили, що можна зробити для миру в Україні і Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції. Вдячний за підтримку нашої держави візитом в нашу столицю саме у цей день. День Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський розраховує, що Україна отримає статус кандидата в члени ЄС у червні.

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