Повітряна тривога була оголошена в усіх областях України.

Російські окупанти запустили ракети "Кинджал" по Україні. Ракетна небезпека триває у всіх регіонах країни. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

У відомстві зазначили, що спостерігається зліт МіГ-31К та закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

"Ракета кинджал курс на Хмельниччину", - наголосили у повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що росіяни повторно запустили ракети.

Також у місцевих Telegram-каналах повідомили про вибухи в Києві, Херсоні та Хмельницькій області.

Оновлено 10:14. Начальник КМВА Сергій Попко прокоментував інформацію про вибухи в столиці. За його словами, перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО Києва не працювали.

"По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях до відбою", - додав посадовець.

Обстріли РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вдень 25 вересня скинули на Краматорськ, що на Донеччині, керовані авіабомби. Внаслідок атаки було відомо про двох загиблих і 12 поранених, серед яких - троє дітей.

Також повідомлялось, що 24 вересня армія РФ завдала ударів по Харкову. Внаслідок чого загинуло троє людей та 31 особа постраждала.

"Наймолодша травмована - дівчина 17 років. Найстаршій - 87 років. Переважна більшість постраждалих - у стані середньої тяжкості. Четверо людей - у тяжкому. Троє людей перебувають в операційних", - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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