Сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета біля населеного пункту Водяне на Приазов'ї.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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Також окупанти використовували стрілецьку зброю. "На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться у зведенні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де сьогодні під час переміщення на позиції підірвалися й загинули троє військовослужбовців, працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Також повідомляється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували 3 гектари території та передали на знищення 52 вибухонебезпечних предмети.
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