Російські гібридні формування сьогодні скинули з безпілотника чотири вибухові пристрої на цивільний сектор Павлополя (маріупольський напрямок).
Про це Радіо Донбас.Реалії повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Олександр Куркчі.
За його словами, два вибухові пристрої впали на будівлю непрацюючої школи.
"Працював безпілотник, який скинув чотири саморобних вибухових пристрої. Два з них впали поруч з житловими будинками: пошкодило два вікна. І два впали на будівлю Павлопільської школи, яка не працює: пошкодило дах", - зазначив голова ВЦА.
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Постраждалих від удару, за його даними, немає.
"Зараз чекаємо слідчо-оперативну групу", - сказав Куркчі.
У штабі операції об'єднаний сил поки не повідомляли про цей обстріл.