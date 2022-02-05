За даними Сартанської ВЦА, два вибухові пристрої упали на будівлю непрацюючої школи.

Російські гібридні формування сьогодні скинули з безпілотника чотири вибухові пристрої на цивільний сектор Павлополя (маріупольський напрямок).

Про це Радіо Донбас.Реалії повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Олександр Куркчі.

За його словами, два вибухові пристрої впали на будівлю непрацюючої школи.

"Працював безпілотник, який скинув чотири саморобних вибухових пристрої. Два з них впали поруч з житловими будинками: пошкодило два вікна. І два впали на будівлю Павлопільської школи, яка не працює: пошкодило дах", - зазначив голова ВЦА.

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Постраждалих від удару, за його даними, немає.

"Зараз чекаємо слідчо-оперативну групу", - сказав Куркчі.

У штабі операції об'єднаний сил поки не повідомляли про цей обстріл.

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