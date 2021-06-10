Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.
Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
Читайте такожНазвано ймовірні збитки Росії через агресію проти УкраїниСтаном на 7 годину ранку, 10 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат серед українських військових немає", - зазначається в повідомленні.
Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - підсумували в прес-центрі.
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