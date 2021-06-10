Крім цього, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.

Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Читайте такожНазвано ймовірні збитки Росії через агресію проти УкраїниСтаном на 7 годину ранку, 10 червня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед українських військових немає", - зазначається в повідомленні.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла