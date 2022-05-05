Евакуація цивільного населення з території заводу наразі не відбувається.

Війська російських окупантів прорвались на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Українські бійці на території заводу вже третій день тримають оборону, наразі триває активний штурм.

Про це у коментарі Громадському розповів заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина".

"Уже третій день йде активний штурм території заводу "Азовсталь". Орки прорвалися на територію заводу, ведуться бойові дії. Ніякого режиму тиші немає", — сказав він.

Паламар також додав, що евакуація цивільного населення з території заводу не відбувається.

Голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін нам у коментарі також підтвердив, що штурм триває: "Максимально штурмують по периметру і намагаються вийти на нові рубежі".

Нагадаємо, опубліковані фото масштабів руйнувань на "Азовсталі" в Маріуполі.

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