Станом на 7:00 ранку 5 травня бойові дії на заводі знову поновилися.

Супутникові знімки "Азовсталі " від Planet Labs PBC показали новий масштаб руйнування заводу в результаті атак окупантів.

Над заводом видно дим після початку його штурму російськими військами.

Авіаудари залишили великі вм'ятини на дахах цехів. Будівлі на території підприємства майже зруйновані.

3 травня ворог відновив наступ з метою взяття під контроль "Азовсталі".

В ході боїв окупантам вдалося прорватися на територію заводу. Українські захисники з "Азова" тримають кругову оборону, тривають кровопролитні бої. Ситуація, за словами командира Дениса Прокопенка, дуже складна.

Станом на 7:00 ранку 5 травня бойові дії на заводі знову поновилися.

Разом з тим росіяни не припиняють наступальні дії в Східній операційній зоні з метою встановити повний контроль над Донбасом і зберегти сухопутний коридор з Кримом.

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