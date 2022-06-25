Керівники комітетів самоорганізації населення отримали вказівку терміново збирати дані про потреби в дровах та вугіллі.

Російські окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Попри гучні заяви про підготовку до опалювального сезону та відновлення котелень, керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати дані про потреби дров та вугілля, в першу чергу, по приватних будинках, навіть газифікованих. Це прямий сигнал і визнання очевидного факту - опалення взимку не буде", - наголосив він.

Андрющенко додав, що така ситуація складається "навіть не через небажання окупантів".

"Суто технічно. Всі котельні в Маріуполі давно модернізовано і переведено на єдиний вид палива - природний газ. Відновити газопостачання в Маріуполь неможливо шляхом ремонту через величезні пошкодження газоводу: як магістрального, так і по будинках. Подача газу загрожує перетворити місто на вибухівку. Використовувати або перебудувати котли на інший вид палива - твердий - нереально до зими. Тому зима не за горами, і вона буде без тепла в домівках", - констатує радник мера.

Щодо можливого "плану Б" окупантів Андрющенко зазначив, що найвірогіднішим є підштовхування до депортації в Росію найближчими місяцями.

"В цю гіпотезу, окрім опалення, вкладається і частково штучна криза з водою та гуманітаркою. Містяни не потрібні в такій кількості окупантам в Маріуполі. Лише мінімум, що потрібен для обслуговування військово-транспортної бази навколо порту", - додав радник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти перетворили ринок "Азовський" у Маріуполі на автокладовище.

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