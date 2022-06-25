Сюди звезли десятки автівок, які втратили мирні маріупольці.

Російські окупанти перетворили ринок "Азовський" у Маріуполі на автокладовище.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.

"Ринок "Азовський" у Маріуполі перетворився на автокладовище. Окупанти звезли сюди десятки машин, які втратили мирні маріупольці. Кожен з цих автомобілів - це чиєсь зруйноване життя, відібрана можливість виїхати з міста", - йдеться у повідомленні.

У міськраді підкреслили, що маріупольців зробили заручниками ситуації, аби вони залишилися у заблокованому місті.

"Маріуполь перетворився на аналог Детройту після кризи. Але якщо там колапс відбувся через зупинку виробництва, то наше місто перетворили на руїни цілеспрямовано. Російські вбивці принесли війну, руйнацію та смерть. Не пробачимо!" - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти поширюють плани про знесення непошкоджених житлових будинків.

Мета поширення такої дезінформації єдина - через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутись додому в Маріуполь.

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