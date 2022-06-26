Ворог обстрілював виключно цивільну інфраструктуру.

В ніч з 25 на 26 червня окупанти знову обстрілювали житлові райони Харкова (зокрема Немишлянський та Холодногірський) та область.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог обстрілював виключно цивільну інфраструктуру.

"Черговий терор проти мирного населення. Через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі", - зазначив він.

Близько 23:00 суботи російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, двоє харків’ян із вибуховими травмами госпіталізувані до медичних установ.

Після 00:00 в Немишлянському районі Харкова окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає.

Завдавали ударів і по області. Є поранені та загибла.

"По області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони. Пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди, гаражі та автомобілі. Загалом за добу по області внаслідок російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ: Харків - 3 людини, Ізюмський район - 4 особи. У Богодухівському районі, на жаль, загинула жінка 79 років", - сповістив Синєгубов.

За словами голови ОВА, найгарячішим в області залишається Ізюмський напрямок.

"Ворог намагається втримати раніше зайняті позиції. Наші Збройні Сили щодня мінусують особовий склад та техніку окупантів. Бійці мотивовані та готові і надалі захищати жителів Харківщини від російських окупантів! Віримо у Збройні Сили та нашу перемогу!", - зазначив він.

Як писав УНІАН, вночі 25 червня Російська Федерація вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території Білорусі. Загалом ворог випустив по території країни понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

Вранці 26 червня ворог обстріляв столиці. Внаслідок ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці є постраждалі. За словами мера Києва Віталія Кличка, двох осіб госпіталізували. Врятовано дитину, рятувальники та медики продовжують роботу.

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