Радіаційний фон в експериментальній залі будівлі, в якій знаходиться ядерна установка, знаходиться у межах норми.

Через обстріли російських окупантів у Харкові пошкоджено ядерну установку "Джерело нейтронів".

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

"За інформацією експлуатуючої організації, Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), у результаті чергового обстрілу країною-агресоркою міста Харкова зазнала пошкоджень ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (ЯПУ "Джерело нейтронів")", - йдеться у повідомленні.

У результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт завдання додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчика.

Зокрема, пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційну трубу основної будівлі установки; систему охолодження клістронної галереї прискорювача; корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивку основної будівлі установки.

"Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів", - зазначили в Держатомрегулювання.

Так, станом на 25 червня ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим "тривалий зупин" з 24 лютого); оперативний персонал контролює стан "Джерела нейтронів", продовжує впровадження заходів з усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки, але його робота ускладнена, а інколи й неможлива через небезпеку нових обстрілів майданчика.

Крім того, зазначається, що зовнішнє електропостачання "Джерела нейтронів" відсутнє, результати виміру переносним дозиметром показали, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі "Джерела нейтронів" в межах норми.

У відомстві нагадали, що починаючи з початку повномасштабної війни Росії проти України територія інституту, на якій розташована установка "Джерело нейтронів", постійно обстрілюється та піддається бомбардуванню з боку російських військ. Інфраструктурі інституту вже завдано катастрофічних збитків.

Під обстріли потрапила і безпосередньо ЯПУ "Джерело нейтронів" та зазнали пошкоджень: система зовнішнього енергопостачання, система кондиціювання системи охолодження клістронної галереї лінійного прискорювача електронів та будівлі (безпосередньо ядерної установки, а також насосної та градирень, лабораторії ізотопів).

Наголошується, що ймовірність нових пошкоджень "Джерела нейтронів", що безпосередньо можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки, залишається високою через обстріли з боку Росії.

"У черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування та/або обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - підсумували в інспекції.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що у результаті нових ворожих обстрілів на Харківщині загинули дві особи, а ще 10 - були поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: