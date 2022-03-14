Уламками від снарядів вбито 15-річного хлопця.

Російські війська здійснили обстріл дитячого садку в Чугуєві (Харківська область).

Як зазначили в Харківській обласній прокуратурі, за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

У понеділок, 14 березня, окупанти здійснили артилерійський обстріл дитячого садку.

Уламками від снарядів вбито 15-річного хлопця. Також пошкоджено низку приватних будинків.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в прокуратурі і додали, що досудове розслідування триває.

Раніше у місті Дергачі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу будинку загинула 15-річна дівчинка.

Також повідомлялося. що в ніч на 14 березня на Харківщині окупанти продовжили обстрілювати житлові квартали та об’єкти інфраструктури, є загиблі й поранені.

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