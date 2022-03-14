Окупанти посилили інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів в області.

На Харківщині окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали та об’єкти інфраструктури, є загиблі й поранені.

Про це у Facebook повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що ворог посилив інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів в області.

"Харківщина пережила складну ніч. Російські окупанти без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об’єктах інфраструктури та промисловості. В результаті численних руйнувань та пожеж є загиблі та поранені", - повідомляють у поліції.

Своєю чергою у Головному управлінні ДСНС у Харківській області розповіли, що минулої доби рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, спричинених обстрілами, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Загалом було залучено близько 25 одиниць техніки та близько 120 осіб.

Зазначається, що вчора ввечері на території "Харківського автогенного заводу" внаслідок потрапляння ворожого боєприпасу горіла виробнича будівля, площа пожежі - 800 м кв. Пожежу ліквідовано.

Також піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались - було відпрацьовано близько 30 адрес.

Як повідомляв УНІАН, СБУ перехопила телефонну розмову окупантів. У Харкові військовим з РФ дали команду стріляти по цивільних.

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