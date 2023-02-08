Окупанти вдарили по Харківській області наслідок чого поранення дістали восьмеро людей.
Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, поранення дістали 69-річний чоловік та 66-річна жінка, коли близько 11:00 ранку російські окупанти обстріляли село Варварівка Чугуївського району.
Пізніше, за даними Синєгубова, стало відомо про поранення ще трьох людей у Варварівці.
Крім того, о 12:00 росіяни завдали удару по місту Вовчанськ. Спочатку було відомо про одного пораненого осколком 52-річного чоловіка - співробітника обленерго. Але після оновлення інформації Обласного центру екстреної медичної допомоги, Синєгубов уточнив, що у Вовчанську осколкове поранення також отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
"Кількість поранених внаслідок обстрілу Чугуївського району зросла до 5 осіб. У Вовчанську було поранено ще жінку 47 років, її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, вчора пізно увечері окупанти також обстрілювали Вовчанськ, внаслідок чого поранено 16-річну дівчину, загинула літня жінка.
Обстріли Харківщини
5 лютого росіяни вдарили по Харкову з С-300. Окупанти поцілили у центральну частину міста. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець. Інша ракета впала біля житлового будинку і поранила чотирьох людей.