Ігор Терехов показав величезні воронки на місцях ударів.

Російські окупанти в ніч на 8 лютого вдарили по Харків ракета. У місті зафіксували кілька "прильотів".

"Під ударом опинився і наш Центральний парк", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Крім того, він опублікував фото з місця "прильотів". На знімках видно величезні воронки, які залишилися в результаті попадання російських ракет.

Відео дня

Також Терехов оприлюднив відео моменту одного з ударів по Центральному парку Харкова.

Нічні удари по Харкову - що відомо

Близько 23:00 у вівторок, 7 лютого 2023 року, російські окупанти почали обстріл Харківської області. У Харкові пролунало кілька вибухів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про шість "прильотів" по центральній частині міста. Крім того, він підтвердив удар по промисловому об'єкту в Київському районі міста. Також повідомлялося про загоряння на місці одного з прильотів.

Відзначається, що по місту росіяни вдарили ракетами С-300.

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