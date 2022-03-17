Сьогодні із важкої артилерії окупанти здійснили обстріл житлових будинків.

Російські окупанти обстріляли Нові Петрівці на Київщині, внаслідок чого дворічна дитина загинула, четверо осіб травмовано.

Як повідомляє поліція Київщини, сьогодні із важкої артилерії окупанти здійснили обстріл житлових будинків у Вишгородському районі.

В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки.

"Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточисленні травми у чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.

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