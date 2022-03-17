Російські сили все ще "в цілому застрягли" під Києва і не "домоглися яких-небудь значних успіхів" в напрямку міста з півночі, північного заходу або сходу від міста.
Про це заявив журналістам у середу високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє CNN.
За словами чиновника, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 кілометрах від центру міста.
"Суть в тому, що вони не домоглися помітного прогресу на Сході", — сказав чиновник.
Україна, як і раніше, контролює Бровари. Чернігів залишається ізольованим, але США бачать, як українці "намагаються прокласти шляхи сполучення на південь і з деяким успіхом", сказав чиновник.
За словами чиновника, "очевидного прогресу в Харкові або навколо нього" з боку російських сил не спостерігається. Маріуполь також залишається ізольованим російськими військами, додав чиновник.
У Миколаєві українці продовжують обороняти місто. За словами чиновника, російські війська все ще знаходяться за межами міста "в основному на північний схід", приблизно в 10-15 кілометрах.
Нагадаємо, російські окупанти взяли у полон волонтерів та працівників мерії Бучі. Раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба зазначав, що Буча - серед найнебезпечніших напрямків Київщини.