За словами джерела, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 кілометрах від центру міста.

Російські сили все ще "в цілому застрягли" під Києва і не "домоглися яких-небудь значних успіхів" в напрямку міста з півночі, північного заходу або сходу від міста.

Про це заявив журналістам у середу високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє CNN.

За словами чиновника, російські сили на схід від Києва все ще знаходяться приблизно в 30 кілометрах від центру міста.

"Суть в тому, що вони не домоглися помітного прогресу на Сході", — сказав чиновник.

Україна, як і раніше, контролює Бровари. Чернігів залишається ізольованим, але США бачать, як українці "намагаються прокласти шляхи сполучення на південь і з деяким успіхом", сказав чиновник.

За словами чиновника, "очевидного прогресу в Харкові або навколо нього" з боку російських сил не спостерігається. Маріуполь також залишається ізольованим російськими військами, додав чиновник.

У Миколаєві українці продовжують обороняти місто. За словами чиновника, російські війська все ще знаходяться за межами міста "в основному на північний схід", приблизно в 10-15 кілометрах.

Нагадаємо, російські окупанти взяли у полон волонтерів та працівників мерії Бучі. Раніше голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба зазначав, що Буча - серед найнебезпечніших напрямків Київщини.

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