Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає

Окупанти з автоматичних станкових гранатометів обстріляли позиції українських військових на Донеччині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, неподалік Травневого, що на Донеччині, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ продовжує стягувати війська до кордону з Україною. Крім вже виявлених раніше місць скупчення техніки, дослідники виявили як мінімум одне нове: на полігоні "Постоялі двори" в Курській області.

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