За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки.

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Донеччині: чоловіка знайшли застреленим.

Про це повідомляється на сторінці прокуратури у Facebook.

Зазначається, що 28 грудня Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1985 року народження, уродженця Запоріжжя.

"Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", - йдеться у повідомленні.

За фактом загибелі військовослужбовця відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Розглядаються також інші версії, зокрема, умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Чернігівщині знайшли застреленим солдата-строковика. За попередньою інформацією, 23-річний чоловік, перебуваючи у варті, здійснив кілька пострілів з автомата АК-74, завдавши собі тілесні ушкодження, та загинув на місці.

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