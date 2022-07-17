17 липня окупаційні війська Росії обстріляли м. Соледар та с. Ягідне Бахмутського району.

Унаслідок обстрілів російськими окупантами Соледара та Ягідного на Донеччині травмовано трьох дорослих та трьох дітей.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 17 липня окупаційні війська Росії обстріляли м. Соледар та с. Ягідне Бахмутського району.

"Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян. Також отримали осколкові поранення троє дітей", - сказано у повідомленні.

Крім того, зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські споруди та гаражі.

Відкрито два кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі встановлюються всі постраждалі особи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Запоріжжі було чути вибухи, ворог гатив з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам на лінії зіткнення.

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