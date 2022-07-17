Постраждалих чи загиблих немає, інфраструктура руйнувань не зазнала.

У Запоріжжі чутно вибухи, ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам на лінії зіткнення.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі було чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає, а інфраструктура руйнувань не зазнала.

Водночас виникла пожежа на декількох полях.

"Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - додали в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, окупанти обстріляли протягом минулої доби 15 населених пунктів Донеччини: завдали авіаударів, били з "Іскандерів", "Ураганів", "Смерчів", артилерії.

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