У Запоріжжі чутно вибухи, ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам на лінії зіткнення.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі було чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає, а інфраструктура руйнувань не зазнала.
Водночас виникла пожежа на декількох полях.
"Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - додали в ОВА.
Як повідомляв УНІАН, окупанти обстріляли протягом минулої доби 15 населених пунктів Донеччини: завдали авіаударів, били з "Іскандерів", "Ураганів", "Смерчів", артилерії.
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