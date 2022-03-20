Існує загроза нових ворожих ударів по Україні зброєю великої дальності, зокрема, ракетним комплексом "Кинжал".

Міністерство оборони повідомляє, що російські окупанти очікують посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводять підготовку до наступу на Київ.

Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, оприлюдненій на Facebook-сторінці Міноборони.

Як зазначається, стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін за останню добу не зазнали, захисники України надійно утримують зайняті райони та рубежі.

"Водночас, зберігається загроза нанесення противником ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин ЗС РФ. Так, під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного, знищено командирів: 331-го парашутно-десантного костромського ударного полку; "кузниці комдивів" - 247-го десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля.

Щодо нинішньої обстановки на різних напрямках, повідомляється, що на Поліському ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на столицю України - місто Київ.

Загарбники відновили повітряну розвідку та обстріли позицій ЗСУ із застосуванням армійської авіації та артилерії.

На Сіверському напрямку активних наступальних дій не проводилось. Ворог продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. По позиціях окупантів наші оборонці нанесли вогневе ураження. Зазнавши численних втрат, противник змушений перейти до оборони, вдається до мінування місцевості.

На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На території Бєлгородської області, поблизу Державного кордону України, виявлені позиції артилерії великої потужності. Ворог не полишає намірів встановити контроль над містом Ізюм, але втратив боєздатність своїх підрозділів та зупинений.

На Донецькому напрямку головні зусилля ворог зосереджує на штурмі населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Попасна. Намагався прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке, зазнав втрат, успіху не мав.

Продовжується блокування та обстріли міста-героя Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не велось, на окремих напрямках ворог перейшов до оборони.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що У Кремінній окупанти з танка розстріляли будинок для літніх людей, є загиблі - 56 осіб.

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