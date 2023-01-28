Нещодавно загарбники заявили, що не будуть відновлювати завод, оскільки він їм не потрібен.

Російські окупанти облаштували базу для військових вертольотів на території знищеного ними заводу "Азовсталь" в окупованому Маріуполі. Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко.

"Висока вертолітна активність. На території Азовсталі окупанти облаштували вертолітну базу", - розповів він.

За словами Андрющенка, на території зруйнованого заводу базуються вертольоти Мі-8.

Відео дня

"Щонайменш 10 злітів зафіксовано за світловий день сьогодні. Приоритетний напрям польотів - Запоріжська область", - зазначив він.

Ситуація в Маріуполі

Днями російські окупанти заявили, що не планують відновлювати завод Азовсталь, який вони знищили навесні разом з більшою частиною житлових масивів.

24 січня стало відомо, що Росія призначила новим "мером" окупованого міста Маріуполь Олега Моргуна, засудженого українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР".

Того ж дня ЗСУ завдали удару по казармі, де знаходилося понад 200 окупантів. За словами Андрющенка, в основному там були дагестанці або кадировці.

Вас також можуть зацікавити новини: