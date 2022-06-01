Вона отримала відсіч від стрільців та повернулася на вихідні позиції.

На півдні України тривають бойові дії на лінії зіткнення, російські окупанти шукають засоби протидії контрнаступу українських сил.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Спецпідрозділи рашистів підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки.

Ворог продовжує вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем та обстрілювати населені пункти касетними боєприпасами з РСЗВ "Торнадо-С" та гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон".

У Миколаєві ворожі снаряди розірвалися у дворі багатоквартирних будинків, знищили господарчі споруди, гаражі містян, пошкодили мережу електропостачання. В багатьох будинках вибило шибки, а декілька снарядів розірвалися на городах приватних домогосподарств. Жертв та постраждалих немає.

В районі Добрянки, на півночі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися в тил українських підрозділів, але отримала відсіч від стрільців та повернулася на вихідні позиції.

Водночас рашисти проводили повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом типу "Орлан-10". Його знищили влучним пострілом бійців зенітно-ракетного підрозділу.

Загалом за добу ракетно-артилерійські підрозділи і авіація знищили 70 рашистів, самохідну артустановку, 2 зенітних установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої техніки та 5 – автомобільної. Також подавлено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

Відзначається, що корабельне угруповання ворога продовжує блокувати судноплавство, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару два фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр".

"Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини", - відзначають у ОК.

У командуванні не бачать підготовки десантної операції, однак не виключать спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дунаю, або демонстративний обстріл прибережних районів.

Також штормом сьогодні зірвало з якоря дві ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу підірвали на безпечній відстані просто у морі.

Раніше повідомлялося, що американські аналітики прокоментували контратаку ЗСУ під Херсоном і показали карту.

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