Вибух почуло півміста.

Російські окупанти підірвалися на міні під час розмінування території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Двоє супротивників загинули, а вибух було чутно на півміста.

Цією інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі.

"Сьогодні сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі доменних цехів. Підсумок — мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном. Вибух чуло півміста", — написав Андрющенко.

За словами радника мера, російська сторона повідомила, що на "Азовсталі " підірвалися енергетики. Таким способом РФ хоче приховати загибель своїх військових на заводі, де вже більше місяця немає українських захисників.

Нагадаємо, до цього як мінімум шість російських саперів підірвалися на території "Азовсталі". Спочатку стало відомо про смерть чотирьох окупантів, а наприкінці травня до них приєдналися ще двоє.

Що стосується українських військових, які обороняли завод, то вони знаходяться в полоні. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, захисників "Азовсталі" не катують. Їх загальна кількість, згідно із заявою президента Володимира Зеленського, перевищує 2,5 тисячі осіб.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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