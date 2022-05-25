Напередодні під час розмінування заводу підірвалося четверо саперів окупантів.

Під час розмінування території заводу "Азовсталь" в Маріуполі підірвалося ще двоє саперів "ДНР".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, відплата окупантів наздогнала вчора, 24 травня.

"Ще двоє саперів вже з так званої "ДНР" вчора підірвались в Азовсталі. Обидва важкі, і наші з лікарні кажуть - без варіантів. Гарна новина. Азовсталь продовжує битись навіть зараз", - повідомив Андрющенко.

Раніше четверо російських саперів підірвалися на міні при розмінуванні маріупольського заводу "Азовсталь".

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