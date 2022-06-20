Але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо.

Взяті в полон захисники "Азовсталі" живі, з деякими з них є зв’язок.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України", - зазначив Єрмак.

Єрмак наголосив, що процес перемовин щодо обміну складний, і коментувати його має прес-центр, створений при центрі ГУР щодо полонених.

"Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу", - зазначив він.

За словами Єрмака, завданням ГУР на першому етапі було збереження життя бійців, і "це завдання ГУР виконало".

Голова ОПУ наголосив, що якщо з захисниками "Азовсталі" щось трапиться, жодних перемовин з Росією не буде.

"Сьогодні вони займаються другим етапом – їх поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. …Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що, якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там, і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни", - зазначив він.

Взяття в полон захисників "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатись на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

За даними Міноборони, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, в полоні понад 2,5 тисяч військовополонених з "Азовсталі" та наголосив, що зараз у ГУР є завдання повернути військових додому живими.

Нині вони перебувають на тимчасово окупованих територіях. Для повернення їх додому планується обмін.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняв, що українських військових, евакуйованих з маріупольського комбінату "Азовсталь" в окуповану Оленівку, не катують.

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