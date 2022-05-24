Один із постраждалих окупантів у важкому стані, зазначив радник міського голови Маріуполя.

Четверо російських саперів підірвалися на міні при розмінуванні маріупольського заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Маріуполь. При розмінуванні "Азовсталі" четверо російських саперів підірвались на міні. Один - у важкому стані, двоє - середнього ступеню, і один дістав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати за добру. Відплата невідворотна. Слава Україні!", - написав він.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Супротивник зміг заблокувати Маріуполь. Окупанти стріляли по місту з різного озброєння, скидали авіабомби. За даними української сторони, в Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Захисники міста - бійці полку "Азов", і чимало місцевих мешканців знайшли прихисток від супротивника на "Азовсталі". Вороги штурмували підприємство, серед наших воїнів було багато тяжкопоранених.

Пізніше з заводу вдалося евакуювати мирних жителів та українських бійців.

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