У місті зафіксовано руйнування житлових будинків.

У ніч на 7 червня окупанти завдали по Харкову ударів ракетю, дронами і КАБами. Зафіксовані влучання в житлові будинки та підприємство.

Наразі відомо про трьох загиблих і 17 поранених, серед них діти, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. "Є інформація про ще одного загиблого у Київському районі. Загалом загиблих двоє та 17 постраждалих харківʼян внаслідок терористичного обстрілу Харкова", - написав він.

Терехов деталізував, що у місті пролунала серія вибухів. У Київському районі зафіксовано влучання БПЛА типу "шахед" у цивільне підприємство. Унаслідок атаки виникла потужна пожежа".

Відео дня

Пізніше Терехов повідомив про влучання – у центральній частині міста. "У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди".

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) "також "прильоти" зафіксовано в Основянському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі".

"Серед постраждалих 1,5-місячна дитина", – повідомив Синєгубов.

За словами Терехова, Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. "Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та керованими авіабомбами", - деталізував він.

Пізніше мер уточнив, що по місту було завдано удари 48-ма "шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами.

О 7:39 Терехов повідомив, що внаслідок терористичного обстрілу Харкова, на дану хвилину зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть.

Удари по Харкову

Буквально в ніч на 4 червня окупанти вдарили по Харкову ракетами й "шахедами". Росіяни атакували місто серед ночі, коли цивільні спали у себе в квартирах. Тоді в місті виникли сильні пожежі.

30 травня уночі Харків також зазнав масованої атаки російських безпілотників, унаслідок чого 9 осіб були поранені, серед яких двоє дітей.

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