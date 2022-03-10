У Генштабі також зазначили, що противник планує створити мережу польових трубопроводів на окупованій території України.

Російські окупанти збираються використовувати українські АЗС і сховища нафтопродуктів для заправки своїх військ.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"За наявною інформацією, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі АЗС та сховищ нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також зазначили, що противник планує створити мережу польових трубопроводів на окупованій території України. Вони хочуть підключити їх до центрального нафтопроводу, щоб перекачувати пальне з Білорусі.

Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну вранці, 24 лютого. Терористи не тільки бомблять не тільки військові об’єкти, а й будинки цивільних громадян, навмисне блокують гуманітарні коридори і обстрілюють лікарні.

З початку вторгнення країна-агресорка вже втратила до 10% техніки, яку Путін стягував до кордону України ще з весни 2021 року.

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