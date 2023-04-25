Федоров зазначив, що діти в окупації - під особливою загрозою.

Російські загарбники проводять на окупованих територіях примусову верифікацію українців, яких можуть пізніше мобілізувати до свої військ.

Про це повідомив міський голова окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, до фейкового військкомату масово передають дані з будь-яких реєєстрів, зокрема - реєстру виборців, до якого включають і 14-річних дітей.

"Тож вони їх також передають до реєстру "військкомату" для того, щоб починати облік військовозобов'язаних. Я собі слабко уявляю, як наші мешканці будуть мобілізовані, тому що вони точно не будуть воювати проти України. Але з іншого боку, сьогодні ворог проводить верифікацію мобілізаційного потенціалу", - сказав Федоров.

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Мобілізація на окупованих територіях: що відомо

У лютому міськрада окупованого Маріуполя повідомила, що у місті розпочалася відкрита мобілізація.

За даними Центру нацспротиву, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зобов'язали навчальні заклади подати до військкоматів списки всіх хлопців 2006 року народження.

Лише на Донеччині російські загарбники створили 23 "військкомати" перед новою хвилею мобілізації.

Також у ЦНС повідомляли, що в окупованому Криму вербують у російську армію пожежників, рятувальників та працівників пенітенціарної служби.

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