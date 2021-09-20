Загалом за добу зафіксували 8 порушень режиму тиші.

Російські війська і підконтрольні їм бойовики, що окупували частину Донбасу, продовжують порушувати перемир'я на лінії зіткнення, в результаті чого було поранено одного українського військовослужбовця.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил.

19 вересня позиції ООС 7 разів потрапили під обстріли з боку ворога, в тому числі двічі із забороненого Мінським домовленостями озброєння. Також був зафіксований проліт безпілотника.

Напружена обстановка спостерігалася в районі Новозванівки, яку тричі обстрілювали зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Читайте такожБойовики обстріляли українських прикордонників на Донбасі й поранили очільника міста Щастя (фото, відео) Біля Майорська застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У напрямку Луганського і Новолуганського ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Під Оріховому найманці використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, поблизу Талаківки окупанти скинули з безпілотника осколкову гранату ВОГ-17.

В результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення - його госпіталізували в задовільному стані.

"Українські захисники вели активну оборону і придушували вогневі засоби противника, застосовуючи Мінські домовленості озброєння", - зазначили в ООС.

З початку доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не було.

Нагадаємо, 17 вересня двоє українських бійців отримали осколкові поранення на Донбасі в результаті атаки БПЛА бойовиків типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

Автор: Станіслав Кожемякін