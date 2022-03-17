З 4 ліній робочої залишилася тільки одна.

В результаті обстрілів з боку російських окупантів, була пошкоджена високовольтна лінія Запорізької АЕС. Через це з чотирьох робочих ліній функціонуючої залишилася тільки одна, тому потужність енергоблоків була зменшена.

Про це повідомляти офіційний канал НАЕК "Енергоатом" в Telegram.

"16 березня 2022 року в результаті ворожих обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, через яку здійснюється видача електроенергії із Запорізької атомної електростанції. Таким чином, з чотирьох високовольтних ліній робочої залишилася тільки одна. Відтак, потужність двох працюючих енергоблоків ЗАЕС була зменшена", - йдеться у повідомленні.

На цей час ремонт лінії організувати неможливо, оскільки в зоні пошкодження тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, за даними Міноборони, імовірність штурму Києва російськими військами зберігається.

Водночас українські сили оборони роблять все можливе, щоб цьому запобігти.

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