Передбачається вивезення колаборантів, документів та цінного майна.

Окупаційна адміністрація Маріуполя розробила план "евакуації" з міста.

Як повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на підпілля, цей план передбачає вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна.

Водночас у Маріупольському порту прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

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"Центр Національного Спротиву наголошує, що навіть у випадку втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному із них доведеться відповідати за свої вчинки", - йдеться у повідомленні.

Маріуполь сьогодні - що відбувається у місті

Радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко заявив, що безпека і Маріуполь зараз є словами-антонімами. Причиною цьому є цілий комплекс проблем.

Домінуючим фактором є абсолютне свавілля і беззаконня, безкарність з боку громадян РФ незалежно від того, військові це чи цивільні. Він наголосив, що всі так звані "правоохоронні органи" в окупованому місті мають чітке розпорядження взагалі не реагувати, якщо стороною злочину, правопорушення чи скандалу є громадянин РФ.

Під Маріуполем знайшли мертвою 12-річну дівчинку Ірину Губарєву з Мангуша. Її шукали декілька днів після того, як вона пішла гуляти і зникла. Є версія, що дівчинку міг насмерть збити окупант. Зазначається, що тіло дитини знайшли в 30 кілометрах від Мангуша – у селищі Республіка.

Водночас в самому Маріуполі процвітає наркоторгівля, рекет і кришування. Депутат міськради Дмитро Забавін розповів, що в місті також величезні проблеми з медициною, через що багато маріупольців не змогли пережити зиму.

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