Росіяни привозять на фронт нещодавно мобілізованих.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про паніку серед окупантів. Рашисти шоковані наступом Збройних сил України. Коли наші захисники заходять на звільнені території, вони бачать чимало трупів росіян, втрати країни-агресорки величезні.

Про це Гайдай розповів на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, окупанти намагаються укріплюватися, проте усі їх спроби захищатися марні. Рашисти закопують техніку та намагаються збільшити свої сили за рахунок "мобіків" - нещодавно мобілізованих росіян. Наступ ЗСУ викликає у окупантів паніку, вони шоковані своїми втратами.

Відео дня

"На певних ділянках фронту, там, де вже пройшли наші захисники, то навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. І вони кажуть, що, по великому рахунку бої йшли, бої потужні, але іноді таке враження, що, можливо, працювали якісь загородзагони", - зазначив Гайдай.

Загороджувальні загони можуть використовуватися для того, щоб не давати втікати рашистам з поля бою. Так РФ намагається втримати тимчасово окуповані землі, але нічого їм не допоможе.

Наступ ЗСУ: як захисники України дають гідну відсіч ворогу

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували понад 60 тисяч окупантів. Захисники України вдало "демілітаризують" армію РФ та виганяють ворога з наших територій. Контрнаступ ЗСУ не зупинився на блискавичному звільненні територій на Харківщині.

2 жовтня стало відомо, що наші військові повністю зачистили Лиман на Донеччині. За прогнозами Гайдая, після цього ЗСУ підуть у бік Кремінної, а потім буде визволено Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Окрім цього, вже з'являються гарні новини з півдня України.

Вас також можуть зацікавити новини: