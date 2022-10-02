За минулу добу ліквідовано ще близько 500 загарбників, 23 ворожих танки, 26 бойових броньованих машин та 6 безпілотників.

З початку повномасштабного вторгнення українські війська знищили вже понад 60,1 тисяча російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 60110 осіб, а за минулу добу ліквідовано ще близько 500 окупантів.

Крім того, загарбники втратили:

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танків - 2 377 (23 за минулу добу);

бойових броньованих машин - 4 975 (26 за добу);

артилерійських систем - 1405 артилерійських систем (8 за добу);

реактивних систем залпового вогню - 337 (1 за добу);

засобів протиповітряної оборони - 176;

літаки - 264;

гелікоптерів - 227 (1 за добу);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1015 (6 за добу);

крилатих ракет - 246;

кораблів/катерів - 15;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3796 одиниць (10 за добу);

спецтехніка - 131 одиниця.

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Ситуація на фронті - що відомо

Генеральний штаб ЗСУ 2 жовтя повідомив, що за добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах шести населених пунктів, а саме Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське.

На Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області; на Слобожанському - в районах Вовчанська та Гатища Харківської області.

На Краматорському напрямку йдеться про Григорівку, Білогорівку, Верхньокам'янське та Роздолівку; на Бахмутському - це Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр'ївка та Новоселівка; на Авдіївському - Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони 28 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

Крім того, Збройних сил України повідомили про ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів.

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 64 російських окупантів, їхньої техніки та складу з боєприпасами.

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