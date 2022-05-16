Водночас він наголосив, що в морі продовжують перебувати російські кораблі з ракетами на борту.

Незабаром на острові Зміїний можуть відбутися цікаві події.

Про це заявив в ефірі "24 каналу" речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він навів приклад Харківської області, звідки ЗСУ активно витісняють російських окупантів. За словами Братчука, острів Зміїний є стратегічним об'єктом і його вже найближчим часом можуть звільнити, як і Харківську область.

"Острів Зміїний тема дуже важлива. Зараз не сильно коментуватиму. Сподіваюся, найближчим часом ми побачимо досить багато цікавого. Острів є на сьогодні стратегічним. Це розуміє і ворог. Але це українська земля і чому б не повторити те, що було на Харківщині", – розповів Братчук.

Крім того, спікер Одеської ОВА наголосив, що ворожі кораблі розміщені на досить безпечній відстані від Одеси. Але їхня кількість постійно змінюється, тому що йде перегрупування.

"Вони продовжують періодично випускати ракети, потрібно поповнювати запаси, тому вони час від часу йдуть до Криму. На жаль, думаю, повертатимуться", – зазначив Братчук.

Нагадаємо, за даними української військової розвідки, Росія хоче закріпитися на острові Зміїний, щоб домінувати в частині Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що є дані, що Росія розмістила на острові Зміїному комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2". Він зазначив, що не виключено, що у майбутньому на острові розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території України.

У розвідці наголошують, що острів Зміїний - це стратегічний об’єкт, який буде використовуватись РФ для контролю всієї Північно-Західної частини Чорномор'я.

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