Не виключено, що у майбутньому на острові розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території України.

Росія розмістила на острові Зміїному комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Однозначна наша оцінка полягає в тому, що острів Зміїний - це стратегічний об’єкт, який буде використовуватись РФ для контролю всієї Північно-Західної частини Чорномор’я", – сказав він.

Скибіцький наголосив, що не випадково саме з перших днів війни РФ захопила цей острів і почала встановлювати своє обладнання для контролю. Він підкреслив, що ідеологічно для них присутність на острові – це додаткова можливість контролювати територію України.

"Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2", а, можливо, в майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території нашої держави і не тільки нашої держави", – наголосив Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня біля острова Зміїний Збройні сили України знищили два ворожих катери типу "Раптор".

7 травня біля Зміїного українські військові підбили ворожий катер типу "Серна".

12 травня спікер голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що українські військові моряки біля острова Зміїний пошкодили вороже судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров".

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