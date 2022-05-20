ЗМІ написали про смерть медика-контрактника.

У Росії почали підтверджувати загибель своїх військових на острові Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Росії почали підтверджувати, коли почали ховати своїх загиблих, втрати на острові Зміїний. Змієбаївка не рада окупантам!",- заявив він.

Одного із загиблих на острові росіян 18 травня поховали в Санкт-Петербурзі на Смоленському кладовищі, повідомляють російські ЗМІ.

Це військовий-контрактник, 24-річний Олексій Федоров, який нібито виконував функції медика.

Він з Санкт-Петербурга, але разом з дружиною жив в окупованому Криму.

За словами його близьких, він перебував на одному з катерів, підбитих українськими захисниками 7 травня. Його і товаришів по службі нібито розкидало по морю, Федоров помер після двох днів у морі.

Як писав УНІАН, 14 травня Головне управління розвідки Міноборони України інформувало, що в Севастополь доставляють убитих і поранених російських військових з острова Зміїний.

"Зі 40 зв'язківців Збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися 8. Одночасно евакуйовано 10 тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв'язку Збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі", - йшлося в повідомленні.

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