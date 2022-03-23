Чернігів залишився повністю відрізаний від столиці. Окупанти розбомбили міст через Десну.

Російські війська, знищивши міст через Десну, перетворили Чернігів на свого заручника, а місцевих жителів планують "евакуювати" до Курської області.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За інформацією від місцевих мешканців, окупанти складають списки мирного населення для "евакуації" на Льгов (Курська область РФ).

"Сьогодні Чернігів залишився повністю відрізаний від столиці. Окупанти розбомбили міст через Десну, яким переправлялася до міста гуманітарна допомога та здійснювалася евакуація мирних жителів. У місті немає електроенергії, води, тепла та практично немає газу, інфраструктура знищена", - написала Денісова.

Раніше повідомлялося, що Чернігів, де з початку війни не затихають бої та обстріли, перебуває на межі можливостей для виживання.

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