Наразі околиці Чернігова розбомблені військами РФ повністю, передмістя – на 60%.

Місто Чернігів, північна фортеця України, де з початку війни не затихають бої та обстріли, перебуває на межі можливостей для виживання.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

Наразі околиці Чернігова розбомблені військами РФ повністю, передмістя – на 60%. Окрім цього, з міста виїхала половина населення, а з тих, хто лишився (близько 130 тис) – багато хворих та немічних.

У Чернігові відсутня електроенергія, через що немає і води.

"Снігу майже не залишилося, воду немає з чого топити, джерельних запасів не вистачає (точніше неможливо забезпечити логістику постачання через постійні обстріли). Наразі воду накачують за допомогою генераторів. Потім її адресно постачають у різні мікрорайони міста", – розповіла Денісова.

Вона зауважила, що працівники водоканалу героїчно працюють під обстрілами, доставляють воду в мікрорайони міста та на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, ТЕЦ та інше.

У всьому місті немає світла, а газ є дуже вибірково. Полагодити це неможливо через постійні обстріли. Більшість чернігівців, які залишилися, пристосувалися готувати їжу на багаттях у своїх дворах під постійними обстрілами, констатувала уповноважена.

Через критичне руйнування інфраструктури для ремонту електро-, тепло мереж місту необхідні запасні частини, інструменти, комплекти для експлуатації та ремонту обладнання, додала вона.

Крім того, виїзди з Чернігова у бік Києва заміновані. "Хто ризикує виїжджати – "лісовими стежками". Ними ж поки що з труднощами доставляють гуманітарну допомогу. Після потепління на вулиці ці стежки розмиє. Місто залишиться в абсолютній блокаді", – наголошує Денісова.

Вона також підкреслила: "Катування російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього".

Дії російських бойовиків щодо винищення мирних міст, наголосила омбудсмен, є грубим порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

"Звертаюсь до Міжнародного Комітету Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для відкриття на території України безпечних гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення районів активних бойових дій та окупації. Прошу країни члени НАТО – закрийте небо над Україною!", – закликала Денісова.

Попри надзвичайно складну ситуацію в місті, жодних фактів співпраці з окупантами немає.

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