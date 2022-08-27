Російські окупанти в Харківської області викрали зрадника України. Ігоря Познянського з мішком на голові вивезли в невідомому напрямку.
Про це повідомив Борівська селищна рада у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що Борівська об'єднана територіальна громада все ще залишається під тимчасовою російською окупацією. Попри це колаборантам там не живеться спокійно.
Так, Познянского з мішком на голові вивели з його будинку, після чого відвезли в невідомому напрямку. Про подальшу його долю нічого невідомо. При цьому з його двору окупанти вивозять техніку і виносять цінні речі.
"Насправді це досить поширена практика, така доля спіткала вже багатьох колаборантів на окупованих територіях України, адже зрадників не люблять ніде. Зазвичай вони вибухають у власних авто, безслідно зникають або, в кращому випадку, потрапляють за грати", - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що зараз громадою керує головний гауляйтер Сергій Агарков. Ігор Познянський був заступником головного зрадника в Боровій, але це його не врятувало.
Як раніше повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому місті Бердянську Запорізької області місцеві партизани підірвали колаборанта з місцевого ДАІ. Пізніше в окупаційній адміністрації міста повідомили, що заступник начальника ДАІ в окупованому Бердянську помер після отриманих травм.