Зеленський подякував своєму турецькому колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина готова взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Дуже предметні переговори з багатьох тем провів сьогодні з президентом Туреччини", - зазначив він.

Зеленський подякував своєму турецькому колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Дякую Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області. Це місія для справді потужної країни. Сьогодні зроблено перший крок – підписана домовленість щодо інфраструктури", - розповів глава держави.

За словами Зеленського, він закликав президента Туреччини та генерального секретаря ООН озвучити "максимально жорстку позицію щодо планованих Росією псевдореферендумів на окупованій території".

"Будь-який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти", - сказав президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, Україна та Туреччина підписали меморандум, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові країни.

Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

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