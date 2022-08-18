Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина готова взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області.
Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.
"Дуже предметні переговори з багатьох тем провів сьогодні з президентом Туреччини", - зазначив він.
Зеленський подякував своєму турецькому колезі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
"Дякую Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області. Це місія для справді потужної країни. Сьогодні зроблено перший крок – підписана домовленість щодо інфраструктури", - розповів глава держави.
За словами Зеленського, він закликав президента Туреччини та генерального секретаря ООН озвучити "максимально жорстку позицію щодо планованих Росією псевдореферендумів на окупованій території".
"Будь-який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти", - сказав президент України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, Україна та Туреччина підписали меморандум, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові країни.
Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.