За даними українських партизанів, у військових госпіталях Криму перебуває багато окупантів на лікуванні, яких привезли з окупованих територій України.

Українські партизани продовжують фіксувати прибуття великої кількості російських загарбників до окупованого Криму. Цього разу багато окупантів помітили у місті Джанкой. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" підтверджують, що ситуація з регулярним прибуттям особового складу в місто - без змін. За нашими даними, у військових госпіталях і цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України", - зазначили у повідомленні.

Партизани додали, що великі втрати армії РФ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію, аби їх перекрити та поповнити людський ресурс. Через це багато окупантів приїжджають до Джанкою для майбутньої відправки на поле бою.

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"Якщо ти російський військовий, хочеш жити і проти злочинної війни, пиши нашому координатору. Приєднавшись до нас, ти отримаєш шанс повернутися додому, до своєї сім'ї і жити у вільній, успішній країні", - нагадали у військовому русі "АТЕШ".

Дії окупантів на окупованому півострові: останні новини

Як писав УНІАН, раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія дійсно будує залізницю на тимчасово окуповані території України. За його словами, така залізнична гілка з Ростова до Криму може стати проблемою.

"Це може стати для нас серйозною проблемою, але сподіваюся, що з цією залізницею ми якось упораємося, у цьому в усіх є досвід. Це набагато простіше, ніж питання Кримського мосту", - запевнив він.

Також партизани повідомляли, що окупанти намагаються захистити бухту Севастополя від українських ударів. Тепер російське командування перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

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