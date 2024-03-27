Також окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.

Російські окупанти намагаються захистити бухту Севастополя від атак Збройних сил України.

Як зазначають партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилились після ударів Сил оборони крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов".

Наразі командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

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"Також агент АТЕШ повідомив, що окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу. Ситуацію у бухті допомагає моніторити група "Кримський вітер". Ми продовжуємо постійне спостереження за ситуацією у бухті Севастополя! Дорогі мешканці окупованого півострова, продовжуйте передавати інформацію про ситуацію в бухті координатору", - пишуть партизани.

Атаки на Крим - які результати

У ВМС повідомляли, що під час успішної операції уражено, ймовірно, не тільки два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", але й про розвідувальний корабель "Іван Хурс". Їхня втрата завдала шкоди російській логістиці та управлінню військами.

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" критичний: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

Крім того, Україна пошкодила вузол Чорноморського флоту РФ у Криму.

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