На щастя, обійшлося без постраждалих.

Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних територій в Чернігівській та Сумській областях. Цього разу, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про удари повідомила Державна прикордонна служба України у своєму офіційному Telegram-каналі.

Ворог здійснив вісім обстрілів з міномета калібру 120 міліметрів. Воронки від ударів можна побачити на фото, якими поділилася Держприкордонслужба. Ці бомбардування не порівняти з крилатими ракетами і навіть артилерією, але в асфальті міни залишають дірку.

За даними ДПСУ, протягом минулої ночі також фіксувалися поодинокі неприцільні удари по прикордонних територіях Чернігівщини та Сумщини. Постраждалих в результаті всіх обстрілів, на щастя, немає.

Нагадаємо, дві доби тому рашисти навіть більш активно бомбардували прикордонні території двох згаданих областей. Ворог використовував великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну і реактивну артилерію. Найтриваліший обстріл тривав близько години. Обійшлося без втрат серед особового складу прикордонників.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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