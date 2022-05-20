Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних територій в Чернігівській та Сумській областях. Цього разу, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Про удари повідомила Державна прикордонна служба України у своєму офіційному Telegram-каналі.
Ворог здійснив вісім обстрілів з міномета калібру 120 міліметрів. Воронки від ударів можна побачити на фото, якими поділилася Держприкордонслужба. Ці бомбардування не порівняти з крилатими ракетами і навіть артилерією, але в асфальті міни залишають дірку.
За даними ДПСУ, протягом минулої ночі також фіксувалися поодинокі неприцільні удари по прикордонних територіях Чернігівщини та Сумщини. Постраждалих в результаті всіх обстрілів, на щастя, немає.
Нагадаємо, дві доби тому рашисти навіть більш активно бомбардували прикордонні території двох згаданих областей. Ворог використовував великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну і реактивну артилерію. Найтриваліший обстріл тривав близько години. Обійшлося без втрат серед особового складу прикордонників.
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