Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію.

Рашисти не припиняють обстрілювати прикордонні території Сумщини та Чернігівщини. Сьогодні з території РФ відбулося сім таких обстрілів: п'ять по Сумщині, два по Чернігівщині.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Ворог застосовував крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерію", - зазначається у дописі.

Найтриваліший обстріл тривав близько години.

"Його рашисти вели з мінометів з боку села зернове по території поблизу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини. Внаслідок вказаних обстрілів втрат серед особового складу немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Чернігівщина повертається до життя після відходу окупантів, однак ракетні та авіа обстріли все ще є можливими.

Вас також можуть зацікавити новини: